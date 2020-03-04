Сотрудники тверского УФСБ задержали пособников террористов

Сотрудники УФСБ России по Тверской области вскрыли террористическую ячейку, куда входили выходцы из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, они оказывали ресурсную поддержку запрещенной в России международной организации. Установлено, что лидер группировки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Республики.

Члены группы задержаны. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовные дела об участии в деятельности террористической организации, содействии в такой деятельности и несообщении о преступлении террористической направленности.

Продолжаются следственные мероприятия. Силовики устанавливают всех причастных к работе ячейки.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ пресекла работу лаборатории по производству поддельных документов в Москве и Московской области.