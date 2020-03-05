В Кремле прокомментировали слушание дела об убийстве посла РФ в Турции Карлова

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Марина Неруцких
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Ранее прокуратура Анкары предложила отпустить пятерых фигурантов резонансного дела.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В Кремле прокомментировали очередное судебное заседание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве ожидают, что решение суда Анкары будет справедливым.

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом. И мы хотим быть уверенными в том, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны», — заявил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не будет комментировать внутренние процессы, связанные с судебным производством.

«Нам главное, чтобы убийцы нашего посла были наказаны», — отметил Песков.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в столице Турции фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Обвинения по этому делу были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает.

На очередном судебном заседании прокуратура Анкары после зачитывания приговора предложила освободить пятерых фигурантов данного дела.

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