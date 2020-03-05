В Кремле прокомментировали слушание дела об убийстве посла РФ в Турции Карлова
Ранее прокуратура Анкары предложила отпустить пятерых фигурантов резонансного дела.
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В Кремле прокомментировали очередное судебное заседание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве ожидают, что решение суда Анкары будет справедливым.
«Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом. И мы хотим быть уверенными в том, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны», — заявил Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не будет комментировать внутренние процессы, связанные с судебным производством.
«Нам главное, чтобы убийцы нашего посла были наказаны», — отметил Песков.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в столице Турции фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».
Обвинения по этому делу были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает.
На очередном судебном заседании прокуратура Анкары после зачитывания приговора предложила освободить пятерых фигурантов данного дела.
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