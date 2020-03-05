В Кремле прокомментировали слушание дела об убийстве посла РФ в Турции Карлова

В Кремле прокомментировали очередное судебное заседание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве ожидают, что решение суда Анкары будет справедливым.

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом. И мы хотим быть уверенными в том, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны», — заявил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не будет комментировать внутренние процессы, связанные с судебным производством.

«Нам главное, чтобы убийцы нашего посла были наказаны», — отметил Песков.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в столице Турции фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Обвинения по этому делу были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает.

На очередном судебном заседании прокуратура Анкары после зачитывания приговора предложила освободить пятерых фигурантов данного дела.