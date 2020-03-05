Мишустин утвердил правила ввоза в РФ незарегистрированных лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи препаратов, не зарегистрированных в стране. Документ позволяет Кабмину по решению врачебной комиссии приобретать необходимые препараты за границей. В тексте уточняется понятие «взаимозаменяемых лекарственных препаратов» и определяется, по какой формуле на них будут назначать цену по госзакупкам.

«Теперь врачи могут назначать такие лекарства (незарегистрированные — Прим.ред.)для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, и сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны. А в случае выявления новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства», — пояснил Мишустин.

Глава правительства добавил, что на данный момент поставлена задача — наладить выпуск препаратов, незарегистрированных в РФ. Он обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой проконтролировать этот вопрос.

На приобретение за рубежом незарегистрированных в России лекарств в 2020 году выделено 22 миллиона рублей. Закон о госзакупке соответствующих препаратов вступил в силу 1 марта, пишет ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территорию России ввезен незарегистрированный психотропный препарат «Фенобарбитал».