Госдума приняла закон о о приеме украинцев и белорусов в гражданство РФ без экзамена по русскому языку

Госдума РФ в третьем окончательном чтении приняла закон об отмене собеседования на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины. Теперь им не нужно будет проходить устный экзамен для подтверждения владения языком. Под основаниями для принятия документа подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее проживали на территории РФ, а также на территории, относившейся к Российской империи или к СССР.

Среди других изменений, касаемых института российского гражданства — сокращение срока рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Согласно нововведениям, время изучения документов уменьшается с шести до трех месяцев. Соответствующий законопроект в нижнюю палату Федерального собрания ранее внесло правительство.

«Законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, поданных на территории Российской Федерации, — до трех месяцев», — цитирует пояснительную записку РИА Новости.

В поправке к закону отмечается, что срок рассмотрения заявлений может быть продлен не более чем на три месяца, если существует необходимость уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ подготовило законопроект, который упростит получение российского гражданства для жителей четырех стран.