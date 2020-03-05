Российский певец Куприк объяснил, почему ему запретили въезд на Украину

Российский певец, бывший участник группы «Лесоповал» Сергей Куприк прокомментировал запрет на въезд на территорию Украины на три года. Накануне украинские пограничники не пустили артиста на территорию государства, узнав, что музыкант гастролировал в Донецке, причем попал туда, по предварительным данным, через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном киевским властям участке российско-украинской границы.

«Пересечение границы Донецкой и Луганской областей со стороны российской территории у них в принципе невозможно, это противозаконно и считается административной ответственностью. Они вправе закрыть въезд на Украину», — прояснил Куприк в интервью 5-tv.ru.

Он добавил, что информацию о пересечении исполнителем границы ДНР, пограничники получили из интернет-ресурсов и слов самого артиста. Других подтверждений этих данных у них не было.

«Что меня больше всего поразило — это то, что у них абсолютно никакой информации с этих границ, что мы вообще ее пересекали. Они все это смотрят в интернете, и отсюда делают вывод и с наших слов. <…>Если бы я не сказал, что был в Донецке и Луганске, возможно, меня бы выпустили», — признался музыкант.

Как отмечает REGNUM со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины, на территорию Незалежной также был не допущен флейтист Андрей Кривенко. Правоохранители выяснили, что он посещал территорию полуострова Крым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров.