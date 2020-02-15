Российские пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

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Мия Субботина
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У задержанных отсутствовали документы на право добычи водных биоресурсов.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мальгавко

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали в Азовском море браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ.

«Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», — говорится в сообщении.

При осмотре судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть. Кроме того, у задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право вылова водных биоресурсов.

Судно и граждане Украины доставлены в Керчь для проведения разбирательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму.

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