Российские пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров
У задержанных отсутствовали документы на право добычи водных биоресурсов.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мальгавко
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали в Азовском море браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ.
«Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», — говорится в сообщении.
При осмотре судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть. Кроме того, у задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право вылова водных биоресурсов.
Судно и граждане Украины доставлены в Керчь для проведения разбирательства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму.
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