Владимир Путин приоткрыл тайну разработки «Искандера»

Ракетные комплексы «Искандер» и «Пересвет», оказывается, создали команды молодых ученых. Владимир Путин приоткрыл тайну разработки современного оружия. В интервью информационному агентству ТАСС президент, естественно, имен не назвал — это государственная тайна. Но сообщил интересную деталь: команда выпускников ВУЗов пришла в конструкторское бюро сразу после получения дипломов.

Возможность проявить себя у молодежи есть не только в оборонке. Конкурсы «Россия — страна возможностей» и «Лидеры России» ищут таланты во всех сферах, и шанс есть у каждого.

«Мы просто даем людям возможность потом повысить свои знания, компетенции. Но а параллельно, когда с ними, с этими людьми, работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников. И действительно, там уже, знаете, и министры появились, и замминистра, и даже губернаторы, заместители губернатора. Это очень хороший социальный лифт», – сказал президент РФ.

Еще одним звеном стал образовательный центр «Сириус» в Сочи – там занимаются талантливые школьники. По словам Владимира Путина, в перспективе там планируют создать еще и современный университет.