Владимир Путин приоткрыл тайну разработки «Искандера»
В интервью агентству ТАСС президент сообщил неожиданные подробности разработки современного оружия.
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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Ракетные комплексы «Искандер» и «Пересвет», оказывается, создали команды молодых ученых. Владимир Путин приоткрыл тайну разработки современного оружия. В интервью информационному агентству ТАСС президент, естественно, имен не назвал — это государственная тайна. Но сообщил интересную деталь: команда выпускников ВУЗов пришла в конструкторское бюро сразу после получения дипломов.
Возможность проявить себя у молодежи есть не только в оборонке. Конкурсы «Россия — страна возможностей» и «Лидеры России» ищут таланты во всех сферах, и шанс есть у каждого.
«Мы просто даем людям возможность потом повысить свои знания, компетенции. Но а параллельно, когда с ними, с этими людьми, работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников. И действительно, там уже, знаете, и министры появились, и замминистра, и даже губернаторы, заместители губернатора. Это очень хороший социальный лифт», – сказал президент РФ.
Еще одним звеном стал образовательный центр «Сириус» в Сочи – там занимаются талантливые школьники. По словам Владимира Путина, в перспективе там планируют создать еще и современный университет.
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