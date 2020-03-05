Температурные рекорды весны пришли на смену зимним в России

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В Крыму столбики термометров поднялись до абсолютного максимума за весь период метеонаблюдений, не по-мартовски тепло и в других российских регионах.

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Фото, видео: Известия / Николай Сиденков; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В Крыму побит почти вековой температурный рекорд. Накануне столбики термометров поднялись выше отметки плюс 27 градусов. Это абсолютный максимум за весь период метеонаблюдений. И такая по-настоящему «летняя» погода сохранится на полуострове как минимум до конца недели.

Не по-мартовски тепло будет и в целом ряде российских регионов. Предстоящие длинные выходные порадуют, заявили в Гидрометцентре.

Исключение составит Забайкалье и Тихоокеанское побережье — там температура будет около нормы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасна слишком теплая весна.

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.19
0.11 73.68
-0.06
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