Температурные рекорды весны пришли на смену зимним в России

В Крыму побит почти вековой температурный рекорд. Накануне столбики термометров поднялись выше отметки плюс 27 градусов. Это абсолютный максимум за весь период метеонаблюдений. И такая по-настоящему «летняя» погода сохранится на полуострове как минимум до конца недели.

Не по-мартовски тепло будет и в целом ряде российских регионов. Предстоящие длинные выходные порадуют, заявили в Гидрометцентре.

Исключение составит Забайкалье и Тихоокеанское побережье — там температура будет около нормы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасна слишком теплая весна.