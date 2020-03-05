Температурные рекорды весны пришли на смену зимним в России
В Крыму столбики термометров поднялись до абсолютного максимума за весь период метеонаблюдений, не по-мартовски тепло и в других российских регионах.
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Фото, видео: Известия / Николай Сиденков; 5-tv.ru
В Крыму побит почти вековой температурный рекорд. Накануне столбики термометров поднялись выше отметки плюс 27 градусов. Это абсолютный максимум за весь период метеонаблюдений. И такая по-настоящему «летняя» погода сохранится на полуострове как минимум до конца недели.
Не по-мартовски тепло будет и в целом ряде российских регионов. Предстоящие длинные выходные порадуют, заявили в Гидрометцентре.
Исключение составит Забайкалье и Тихоокеанское побережье — там температура будет около нормы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасна слишком теплая весна.
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