Биолог рассказал об опасностях теплой весны
По мнению Михаила Воробьева, есть только одна угроза в обещанной погоде.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / FLPA/Bjorn Ullhagen; 5-tv.ru
Начало марта порадует россиян необычайно теплой для первого месяца весны погодой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
После аномально теплой зимы в России таким переменам в характере погоды уже никто не удивляется. Но то, что хорошо человеку, не всегда бывает на пользу животным и растениям. Повода для беспокойства нет, если не ударят внезапные морозы, рассказал 5-tv.ru биолог, агроном Михаил Воробьев. Если же переход к весеннему теплу будет мягким, без резких температурных колебаний, можно ожидать богатый урожай.
«На самом деле такая погода аномальна только для территории России. В принципе такую зиму, как та, что у нас была, называют обычной европейской зимой. Например, в Чехии, Болгарии, во Франции зима бывает примерно такой же. И никто от нее не страдает — ни люди, ни животные, ни растения. Единственное, что опасно, это, если ударят морозы. И для растений, и для животных. А если тенденция останется, и будет тепло, то мы получим увеличение урожая», — рассказал биолог.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре назвали регионы, где в марте ждут аномальное тепло и осадки.
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