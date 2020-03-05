«Роскошная тигрица»: Бьянка продемонстрировала пышные формы в сексуальном мини

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Карина Бернтгольц
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Соблазнительный снимок на странице поп-дивы в Instagram появился накануне 8 марта.

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Фото, видео: Instagram @biankarnb

Популярная певица Татьяна Липницка, более известная как Бьянка, подготовила для фанатов сюрприз накануне восьмого марта. На своей странице в Instagram поп-дива опубликовала провокационный снимок, на котором позирует в белоснежном облегающем мини-платье. Сексуальный наряд идеально подчеркивает изгибы тела светской львицы и акцентирует внимание на самых выдающихся местах — в частности, на «аппетитной» пятой точке звезды.

Впрочем, пышные формы — это не единственное, на что обратили внимание фанаты, глядя на фотографию. Их внимание также привлекли роскошные волосы Бьянки, которые некоторые даже сравнили с львиной гривой.

Instagram @biankarnb

В комментариях пользователи оставили множество комплиментов.

«Роскошная тигрица!»

«Трясешь львиной гривой!»

«Кардашьян отдыхает!»

«Слишком горячо!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты пожурили певицу Бьянку за фото с мужчинами в трусах.

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