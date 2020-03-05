«Роскошная тигрица»: Бьянка продемонстрировала пышные формы в сексуальном мини
Соблазнительный снимок на странице поп-дивы в Instagram появился накануне 8 марта.
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Фото, видео: Instagram @biankarnb
Популярная певица Татьяна Липницка, более известная как Бьянка, подготовила для фанатов сюрприз накануне восьмого марта. На своей странице в Instagram поп-дива опубликовала провокационный снимок, на котором позирует в белоснежном облегающем мини-платье. Сексуальный наряд идеально подчеркивает изгибы тела светской львицы и акцентирует внимание на самых выдающихся местах — в частности, на «аппетитной» пятой точке звезды.
Впрочем, пышные формы — это не единственное, на что обратили внимание фанаты, глядя на фотографию. Их внимание также привлекли роскошные волосы Бьянки, которые некоторые даже сравнили с львиной гривой.
В комментариях пользователи оставили множество комплиментов.
«Роскошная тигрица!»
«Трясешь львиной гривой!»
«Кардашьян отдыхает!»
«Слишком горячо!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты пожурили певицу Бьянку за фото с мужчинами в трусах.
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