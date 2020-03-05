«Роскошная тигрица»: Бьянка продемонстрировала пышные формы в сексуальном мини

Популярная певица Татьяна Липницка, более известная как Бьянка, подготовила для фанатов сюрприз накануне восьмого марта. На своей странице в Instagram поп-дива опубликовала провокационный снимок, на котором позирует в белоснежном облегающем мини-платье. Сексуальный наряд идеально подчеркивает изгибы тела светской львицы и акцентирует внимание на самых выдающихся местах — в частности, на «аппетитной» пятой точке звезды.

Впрочем, пышные формы — это не единственное, на что обратили внимание фанаты, глядя на фотографию. Их внимание также привлекли роскошные волосы Бьянки, которые некоторые даже сравнили с львиной гривой.

Instagram @biankarnb

В комментариях пользователи оставили множество комплиментов.

«Роскошная тигрица!»

«Трясешь львиной гривой!»

«Кардашьян отдыхает!»

«Слишком горячо!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты пожурили певицу Бьянку за фото с мужчинами в трусах.