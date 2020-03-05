Гагарина в каске строителя готовится с сыном выступить в Кремле

|
Карина Бернтгольц
110

Поп-звезда опубликовала в Instagram забавное фото вместе с 12-летним Андреем.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @gagara1987

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина опубликовала в Instagram забавное фото. На снимке певица позирует вместе с 12-летним сыном Андреем на фоне рояля. Оба — в ярко-оранжевых касках, напоминающих шлем строителей.

В подписи к посту звезда пояснила, что скоро вместе с наследником выступит в Кремлевском дворце в Москве. Сейчас, судя по всему, идет подготовка к концертному номеру.

«С сыном сегодня выступаем в Кремле! Люблю и горжусь», — написала светская львица.

Публикация Гагариной заинтересовала ее подписчиков. В то время как одни начали восхищаться талантливым ребенком, другие принялись гадать, почему артистка вместе с сыном надели каски. Большинство пользователей сошлись во мнении, что это часть сценического образа родственников. 

Instagram @gagara1987

«Полиночка, а почему в касках? Это часть номера?»

«Боже, как круто! Мамина гордость!»

«А что, в Кремль без каски не пускают?»

«Умнички!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагарина ошарашила фанатов снимком с огромным бутербродом.

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.19
0.11 73.68
-0.06
Предвестники несчастий: ТОП-3 знака зодиака, которые могут испортить любой праздник

Новости Lentainform

Загрузка...