Гагарина в каске строителя готовится с сыном выступить в Кремле
Поп-звезда опубликовала в Instagram забавное фото вместе с 12-летним Андреем.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Российская поп-исполнительница Полина Гагарина опубликовала в Instagram забавное фото. На снимке певица позирует вместе с 12-летним сыном Андреем на фоне рояля. Оба — в ярко-оранжевых касках, напоминающих шлем строителей.
В подписи к посту звезда пояснила, что скоро вместе с наследником выступит в Кремлевском дворце в Москве. Сейчас, судя по всему, идет подготовка к концертному номеру.
«С сыном сегодня выступаем в Кремле! Люблю и горжусь», — написала светская львица.
Публикация Гагариной заинтересовала ее подписчиков. В то время как одни начали восхищаться талантливым ребенком, другие принялись гадать, почему артистка вместе с сыном надели каски. Большинство пользователей сошлись во мнении, что это часть сценического образа родственников.
«Полиночка, а почему в касках? Это часть номера?»
«Боже, как круто! Мамина гордость!»
«А что, в Кремль без каски не пускают?»
«Умнички!» — написали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагарина ошарашила фанатов снимком с огромным бутербродом.
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