«Королева песков»: Дженнифер Лопес показала прелести своего тела крупным планом

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес покорила сеть, опубликовав в Instagram новое будоражащее видео. Провокационный ролик телеледива записала во время отдыха на пляже. На кадрах она лежит на песке в откровенном белоснежном купальнике с крайне глубоким вырезом, который частично обнажил ее грудь. Рядом с ней — соломенная шляпа.

Просмотрев соблазнительное видео Джей Ло, подписчики не могли сдержать эмоций. На ролике были показаны все «интересные» места фигуры светской львицы крупным планом. Бедра, талия, грудь — фанаты не могли отвести глаз от изгибов тела актрисы.

Instagram @jlo

Кадры получились настолько чувственными, что за несколько часов набрали уже более семи миллионов просмотров. От комплиментов пользователям было сдержаться невозможно.

«Шикарная!»

«Роскошная богиня!»

«Королева песков!»

«Мы моя муза!»

«Как же горячо!» — отмечали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что Дженнифер Лопес показала редкие снимки своих детей-двойняшек.