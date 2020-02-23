Американская певица Дженнифер Лопес отмечает сегодня радостное событие — 12-й день рождения своих детей-двойняшек Макса и Эммы. Детки родились благодаря ЭКО, мировой супер-звезде удалось забеременеть лишь в 37 лет. В честь торжества поп-дива опубликовала в Instagram множество фотографий наследников, сделанных в разное время.

«Я знаю, вам сегодня 12 лет, но вы всегда будете моими детьми. С днем рождения, мои красивые кокосики!» — мило подписала одну из публикаций знаменитость.

Instagram @jlo

Поклонники исполнительницы присоединились к поздравлениям детей кумира. Фанаты пожелали малышам всяческих благ, а самое главное — крепкого здоровья.

Очаровательные двойняшки появились на свет в семье Дженнифер Лопес и певца Марка Энтони. К сожалению, отношения супругов дали трещину. В 2011 году пара развелась.

В настоящий момент поп-дива готовится к свадьбе с новым возлюбленным. Дженнифер Лопес собирается выйти замуж за бейсболиста Алекса Родригеса. Избранник певицы младше нее на шесть лет. Известно, что пара планирует потратить на торжество около трех миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес восхитила подписчиков фигурой в белом купальнике.