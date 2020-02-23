«Мои красивые кокосики!» — Дженнифер Лопес показала редкие снимки своих детей-двойняшек
Макс и Эмма празднуют сегодня свой день рождения. Малышам исполнилось 12 лет.
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Фото, видео: Instagram @jlo
Американская певица Дженнифер Лопес отмечает сегодня радостное событие — 12-й день рождения своих детей-двойняшек Макса и Эммы. Детки родились благодаря ЭКО, мировой супер-звезде удалось забеременеть лишь в 37 лет. В честь торжества поп-дива опубликовала в Instagram множество фотографий наследников, сделанных в разное время.
«Я знаю, вам сегодня 12 лет, но вы всегда будете моими детьми. С днем рождения, мои красивые кокосики!» — мило подписала одну из публикаций знаменитость.
Поклонники исполнительницы присоединились к поздравлениям детей кумира. Фанаты пожелали малышам всяческих благ, а самое главное — крепкого здоровья.
Очаровательные двойняшки появились на свет в семье Дженнифер Лопес и певца Марка Энтони. К сожалению, отношения супругов дали трещину. В 2011 году пара развелась.
В настоящий момент поп-дива готовится к свадьбе с новым возлюбленным. Дженнифер Лопес собирается выйти замуж за бейсболиста Алекса Родригеса. Избранник певицы младше нее на шесть лет. Известно, что пара планирует потратить на торжество около трех миллионов долларов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес восхитила подписчиков фигурой в белом купальнике.
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