Почему лето-2020 называют «малиновым» и каким оно будет?
Метеоролог Евгений Тишковец рассказал 5-tv.ru стоит ли россиянам бояться засухи или дождей в этом году и почему можно будет безбоязненно планировать отпуск внутри страны.
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Фото, видео: ТАСС / Julian Stratenschulte; Instagram @evgeny_tishkovets; 5-tv.ru
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в интервью 5-tv.ru рассказал, что ожидать россиянам от грядущего летнего сезона, а также объяснил, что значит «малиновое лето».
По словам эксперта, метеорологам удалось получить первый долгосрочный прогноз на лето-2020 совсем недавно. Взглянув на карту, можно увидеть: вся площадь европейской России окрашена в малиновый цвет. А это значит — лето будет идеальным.
«Малиновый цвет — это превышение над климатической нормой на 1-2 градуса. Это указывает на то, что лето будет ни жарким, ни холодным, а вот то, что называется „малиновое“ идеальное лето», — пояснил Тишковец.
Кроме того, специалист отметил, что летний сезон 2020 года не будет засушливым: небольшое превышение нормы почти никак не скажется на количестве осадков. Есть вероятность, что в июне и июле будет дефицит влаги. Однако это не существенные показатели.
«Я напомню, что для средней полосы России норма дневной температуры — это в среднем плюс 20-25. Мы ожидаем чуть-чуть теплее этого. Причем и в июне, и в июле, и в августе», — отметил метеоролог.
Евгений добавил, что полученный прогноз — предварительный. Сегодня его оправданность не превышает 60%. Однако, как показала практика, новейшей технологии долгосрочного прогнозирования можно и нужно доверять. Ведь в прошлом году экспертам удалось точно предсказать аномально теплую зиму 2019-2020.
«В этой связи можно планировать отпуска внутри нашей страны. Тем более, учитывая такую сложную ситуацию и с вирусами, и так далее», — резюмировал Тишковец.
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