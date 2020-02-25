Синоптик объяснил, почему глобальное потепление не грозит человечеству

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему не стоит бояться глобального потепления. Сообщает «Российская газета».

По мнению специалиста, сотрудники Британской метеорологической службы были не правы, когда заявили о новом витке глобального потепления. Синоптик утверждает: эти выводы не имеют ничего общего с реальностью, поскольку каждую пятилетку погода на планете поднимается на несколько градусов. Этот процесс — неизбежен, но и не катастрофичен.

«Если осреднять за пятилетие, то действительно получается, что каждое следующее пятилетие теплее предыдущего. И каждое десятилетие более теплое, чем прошедшее. <…> К сожалению, человечество каждый год выбрасывает в атмосферу все больше и больше парниковых газов», — заявил Вильфанд.

Эксперт пояснил, что глобальное потепление не происходит сразу. Когда синоптики рассуждают о потеплении климата, они имеют в виду довольно большой промежуток времени. Наглядно заметен этот процесс, только когда происходит явление Эль Ниньо — повышение или понижение температуры поверхности воды на экваторе Тихого океана. Сейчас же ничего подобного не наблюдается.

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