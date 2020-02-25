Синоптик объяснил, почему глобальное потепление не грозит человечеству
Климат неизбежно меняется из-за парниковых газов, но о катастрофе планетарного масштаба говорить еще рано.
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Фото, видео: ТАСС/Phil Toscano-Heighton, ИЗВЕСТИЯ
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему не стоит бояться глобального потепления. Сообщает «Российская газета».
По мнению специалиста, сотрудники Британской метеорологической службы были не правы, когда заявили о новом витке глобального потепления. Синоптик утверждает: эти выводы не имеют ничего общего с реальностью, поскольку каждую пятилетку погода на планете поднимается на несколько градусов. Этот процесс — неизбежен, но и не катастрофичен.
«Если осреднять за пятилетие, то действительно получается, что каждое следующее пятилетие теплее предыдущего. И каждое десятилетие более теплое, чем прошедшее. <…> К сожалению, человечество каждый год выбрасывает в атмосферу все больше и больше парниковых газов», — заявил Вильфанд.
Эксперт пояснил, что глобальное потепление не происходит сразу. Когда синоптики рассуждают о потеплении климата, они имеют в виду довольно большой промежуток времени. Наглядно заметен этот процесс, только когда происходит явление Эль Ниньо — повышение или понижение температуры поверхности воды на экваторе Тихого океана. Сейчас же ничего подобного не наблюдается.
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