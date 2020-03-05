Путин заявил о создании Института истории обороны и блокады Ленинграда
Правительство РФ выступит с конкретными предложениями по этому вопросу в срок до 1 сентября.
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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания Института истории обороны и блокады Ленинграда, а также поручил членам правительства совместно с администрацией главы государства подготовить и представить предложения по этому вопросу в срок до 1 сентября 2020 года, сообщается на официальном сайте Кремля.
Данное решение глава государства принял по итогам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями различных патриотических организаций.
Кроме того, Владимир Путин дополнил свое поручение рекомендацией руководству субъектов федерации оказывать всяческое содействие в предоставлении интернет-ресурсу «Книга памяти блокадного Ленинграда» любой необходимой информации, содержащейся в архивах. Например, о лицах, проживавших на территории Ленинграда в период Второй мировой войны с 1941 по 1945 годы. В частности, о тех, кто умер или был эвакуирован из Ленинграда в другие области.
18 января 2020 года в ходе официальной встречи российского лидера с ветеранами, а также представителями различных организаций патриотической направленности, один из присутствующих обратился к Путину с предложением создать в Санкт-Петербурге Институт памяти Великой Отечественной войны. Глава государства одобрил инициативу и заявил, что такой Институт вполне может стать частью проекта центра архивных документов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Петербурге отметили 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
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