Как в Петербурге отметили 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Для нас это Ленинградский День Победы, который отмечают по всей России. Во время войны 2, 5 года город на Неве был в кольце осады, каждый день и каждую ночь оставаясь символом мужества защитников и стойкости жителей. Память об этом навеки хранит Петербург. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ролики о героях блокады Ленинграда показали на фасадах зданий в российских городах.