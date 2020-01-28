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Как в Петербурге отметили 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда

, 1:57 Эфирная новость 33

27 января в России отпраздновали Ленинградский День Победы. Цветы и венки возложили на Пискаревском кладбище — самом большом братском захоронении Второй мировой.

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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 58

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Для нас это Ленинградский День Победы, который отмечают по всей России. Во время войны 2, 5 года город на Неве был в кольце осады, каждый день и каждую ночь оставаясь символом мужества защитников и стойкости жителей. Память об этом навеки хранит Петербург. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ролики о героях блокады Ленинграда показали на фасадах зданий в российских городах.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 58
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