Певец Элвин Грей пришел на шоу Бородиной и Бузовой для встречи с бывшей

Звезда башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, появился на съемках шоу «Бородина против Бузовой». Об этом пишет KP.RU. В программе обсуждают отношения между участниками проекта «Дом-2».

На этот раз в центре внимания оказалась бывшая девушка певца Алина Галимова. Сам «башкирский Джастин Бибер», как называют его на малой родине, согласился раскрыть подробности их истории любви. Выпуск с Элвином и Алиной должен выйти в эфир этим вечером.

Грей и Галимова встречались около трех лет назад. После расставания девушка пошла на шоу «Холостяк», чтобы побороться за сердце Егора Крида, но не прошла отбор. За время участия в «Доме-2» она проявила интерес к Захару Саленко. Молодые люди вскоре поняли, что не подходят друг другу, но все же отправились на Сейшелы для продолжения участия в съемках «Дом-2. Остров любви». На Сейшелах к Галимовой проявили симпатию сразу трое молодых людей, и вскоре она начала роман с Никитой Рудаковым, который закончился после череды скандалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Инесса Шевчук в купальнике вышла мокрой из воды посреди сугробов.