Цветы — лучший подарок на 8 марта. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ. 64% мужчин заявили, что преподнесут своим дамам традиционный весенний букет. Ну, или парфюмерию с косметикой — они на втором месте. А вот романтический ужин, путешествие или драгоценности готовы предложить не более 10% рыцарей. Хотя сами женщины мечтают как раз об этом вдобавок к цветам, конечно же.

А мужчинам перед праздником не позавидуешь — они сейчас самая легкая добыча для маркетологов. Скидки, акции и выгодные предложения — как не попасться на удочку — на себе проверил Сергей Лесков.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал 5-tv.ru о сюрпризе на 8 марта для Валерии.