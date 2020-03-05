Большинство скидок и распродаж к 8 марта — уловки маркетологов

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Как не попасться на удочку выяснил корреспондент МИЦ «Известия».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber; 5-tv.ru

Цветы — лучший подарок на 8 марта. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ. 64% мужчин заявили, что преподнесут своим дамам традиционный весенний букет. Ну, или парфюмерию с косметикой — они на втором месте. А вот романтический ужин, путешествие или драгоценности готовы предложить не более 10% рыцарей. Хотя сами женщины мечтают как раз об этом вдобавок к цветам, конечно же.

А мужчинам перед праздником не позавидуешь — они сейчас самая легкая добыча для маркетологов. Скидки, акции и выгодные предложения — как не попасться на удочку — на себе проверил Сергей Лесков.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал 5-tv.ru о сюрпризе на 8 марта для Валерии.

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