«Вот если бы кто-то яхту подарил»: Пригожин о сюрпризе Валерии на 8 марта
Продюсер признался: он ненавидит дарить бесполезные вещи.
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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif; 5-tv.ru
Иосиф Пригожин в беседе с 5-tv.ru признался, какой подарок на 8 марта хочет получить его знаменитая супруга Валерия. Продюсер заявил: он ненавидит дарить бесполезные вещи, поэтому считает, что лучшим вариантом будет сюрприз, обговоренный заранее или путешествие.
«Самое лучшее, что может быть — это путешествия в выходной день, а мы по традиции выходим в Кремлевском дворце, выступаем на вечере Юдашкина. Поэтому самое лучшее, это когда сел куда-то и улетел отдыхать. И вот это, наверное, самый лучший подарок, если говорить про Валерию», — отметил Пригожин.
Кроме того, продюсер добавил, что с высоты своего возраста не может судить о том, какой подарок будет более или менее романтичным. По его мнению, человек перестает испытывать большие эмоции от сюрпризов примерно после 45 лет. Однако признал: если бы кто-то подарил Валерии яхту на 8 марта, она бы, безусловно, обрадовалась.
«Честно, наверное, если бы мне кто-то пришел и подарил яхту…ой, мне или Валерии кто-то подарил яхту, наверное, это удивило бы конкретно. Я так утрирую сейчас», — пояснил Иосиф.
Пригожин считает, что, если человек не знает, что подарить другому на праздник — лучше воздержаться от бессмысленных покупок. А соревноваться, чье кольцо дороже — удел влюбленных, переживающих конфетно-букетный период.
«У меня нет бесполезных подарков. Мне кажется, самый лучший подарок — это внимание», — резюмировал супруг Валерии.
Ранее 5-tv.ru рассказал, о том, какие подарки предпочитает дарить женщинам Юрий Лоза.
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