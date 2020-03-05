Стала Володей, чтобы бить мужчин: феминистка Дваждова о борьбе за равноправие

Боксер-любитель Татьяна Дваждова в беседе с «Экономика сегодня» призналась: когда-то она выходила на ринг под именем Владимир Ермолаев, чтобы на равных вступать в борьбу с мужчинами. Виной всему — случай из жизни, заставивший переосмыслить отношение к противоположному полу.

Коренная петербурженка Дваждова объяснила: когда-то ее не приняли в вуз МЧС. Тогда обида и злость заставили ее пойти в большой спорт, чтобы доказать всему миру — женщины ничуть не слабее мужчин.

«Раньше мне доводилось проводить бои под мужским именем Владимир Ермолаев, по чужим документам, и выиграть несколько боев. Первый бой от мужского лица проходил в Москве — в Петербурге выступать было страшно. Тогда я проиграла, но технически выступила хорошо, поэтому и пошла дальше», — вспоминает Татьяна.

Instagram @tanya_giena

Однако она добавила, что долго скрываться под именем Володи не могла, да и не стремилась. Спустя несколько месяцев спортсменка раскрыла тайну и заявила: будучи «мужчиной» она неоднократно побеждала соперников, поэтому никто не может ей запретить участвовать в «неравных» соревнованиях.

«В нашей стране такое не принято — существует стереотип о том, что женщина является существом очень слабым по сравнению с мужчинами и не способным доказать обратное. <…> В последнее время я выступаю за то, чтобы женщин допускали к соревнованиям с мужчинами, в их категории», — отметила Дваждова.

Настоящая профессия девушки — грузчик. Все свободное от спорта время она подрабатывает перевозками. Однако признает: многие клиенты приходят в ужас, когда узнают, что на вызов приехала женщина, некоторые даже отказываются от услуг. По мнению Татьяны, это недопустимо. Ведь каждый человек должен делать то, что ему действительно нравится, а не быть стесненным бытовыми условностями.

«Современные женщины перестают верить в свои силы и поддерживают домострой. Не все женщины, к сожалению, настолько решительны, так как идти против большого сопротивления очень сложно», — констатировала боксер-любитель.

Instagram @tanya_giena

В заключение Татьяна заявила: несмотря на негатив во стороны общественности, она продолжит бороться за свои права.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем полуголые активистки Femen устроили показательные «похороны» в Берлине.