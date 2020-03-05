Украинский телеведущий устроил скандал из-за поездки Little Big на «Евровидение 2020»

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук устроил настоящий скандал из-за поездки петербургской группы Little Big на «Евровидение 2020», сообщает «УНИАН».

Шоумен призвал музыкантов из группы Go_A, которая представит Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах, отказаться от поездки, поскольку результаты голосования якобы проплачены.

«Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группы Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас», — заявил Остапчук, выступавший на разогреве перед концертом группы KAZKA.

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Кроме того, по информации Instagram-аккаунта Eurovision.ua, Владимир раскритиковал других украинских певцов и музыкантов, которые когда-то принимали участие в «Евровидении». Так, по его словам, исполнительница Maruv не обладает ни голосом, ни талантом, а только длинными ногами, а Melovin и вовсе «терминатор с катарактой».

Зрители концерта, заставшие Остапчука не в лучшем расположении духа, освистали его за мерзкие слова о соотечественниках.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинскую певицу Jerry Heil «заклевали» в соцсетях за отзыв о Little Big.