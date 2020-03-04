Украинскую певицу Jerry Heil «заклевали» в соцсетях за отзыв о Little Big

Шквалу критики и даже угрозам в соцсетях подверглась украинская певица Яна Шемаева, известная под сценическим псевдонимом Jerry Heil, за отзыв о российской группе Little Big на своей странице в Instagram.

«Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?» — написала артистка, отметив в своем посте аккаунт музыкантов из Санкт-Петербурга.

Примерно треть подписчиков обрушили на певицу град упреков в поддержке «агрессора».

Instagram @thejerryheil

«Искусство не вне политики! Если ты этого не поймешь, то никогда не реализуешь свой талант в Украине!»

«Как можно поддерживать москалей!»

«Поддерживать россиян, которые незаконно посещали Крым? „Миротворец“ тебе в помощь».

«Отписываюсь из-за этого поста… С теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути», — цитирует комментарии украинцев интернет-портал Страна.ua.

А один из пользователей даже пожелал Jerry Heil смерти, хоть и в завуалированной форме:

«Как говорят, земля бетоном, Яна…»

Впрочем большинство все-таки встали на сторону певицы и предпочли рассматривать только профессиональные качества Little Big.

«Забавно читать комменты от зомбаков, которые вдруг решили, что Яна не имеет права поддержать Little Big».

«Честно, не встречала ничего нелогичнее, чем обвинение в поддержке России после поддержки группы Little Big в посте», — пишут комментаторы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, с пользователями Instagram повздорила украинская певица Maruv (Анна Корсун) — она в нецензурных выражениях объяснила недовольным, почему решила поздравить мужчин с 23 февраля.