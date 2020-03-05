«Фиона уже не та»: Екатерина Варнава в платочке насмешила фанатов
Звезда шоу-бизнеса рассказала, как нужно «гадать на любовь».
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава обожает эпатировать публику. На ее страничке в Instagram много всего интересного: и фото в стиле «ню», и с колготками на голове, и даже настоящий стриптиз.
День за днем любительница «пошалить» смешит фанатов дерзкими образами. Недавно, например, предстала перед поклонниками в деревенском стиле, облачившись в меховую зеленую кофту с растянутыми рукавами, оранжевые штаны и белые туфли. Дополнила образ звезда пестрым платком на голове.
«Любит — не любит, плюнет — поцелует, к сердцу прижмет — к черту пошлет…или хотя бы туда, где не нужна виза…», — подписала пост Екатерина.
Фанаты Варнавы чуть не лопнули от смеха, увидев звезду в странном «прикиде».
«То ли Гринч, то ли баба Галя… Непонятно!»
«Да, Фиона уже не та…!»
«Баленьсьяга коллекция 2021 …Ржу ни магу»,
«Катя! Что вы делаете! Завтра пол страны так на улицу выйдет!» — отмечали фолловеры в комментариях.
Самые остроумные заявляли: за окном весна. Именно поэтому их любимая Катя «позеленела».
Ранее 5-tv.ru поделился бэкстейджем со съемок скандального клипа Екатерины Варнавы и Филиппа Киркорова.
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