«Фиона уже не та»: Екатерина Варнава в платочке насмешила фанатов

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава обожает эпатировать публику. На ее страничке в Instagram много всего интересного: и фото в стиле «ню», и с колготками на голове, и даже настоящий стриптиз.

День за днем любительница «пошалить» смешит фанатов дерзкими образами. Недавно, например, предстала перед поклонниками в деревенском стиле, облачившись в меховую зеленую кофту с растянутыми рукавами, оранжевые штаны и белые туфли. Дополнила образ звезда пестрым платком на голове.

«Любит — не любит, плюнет — поцелует, к сердцу прижмет — к черту пошлет…или хотя бы туда, где не нужна виза…», — подписала пост Екатерина.

Instagram @kativarnava

Фанаты Варнавы чуть не лопнули от смеха, увидев звезду в странном «прикиде».

«То ли Гринч, то ли баба Галя… Непонятно!»

«Да, Фиона уже не та…!»

«Баленьсьяга коллекция 2021 …Ржу ни магу»,

«Катя! Что вы делаете! Завтра пол страны так на улицу выйдет!» — отмечали фолловеры в комментариях.

Самые остроумные заявляли: за окном весна. Именно поэтому их любимая Катя «позеленела».

Ранее 5-tv.ru поделился бэкстейджем со съемок скандального клипа Екатерины Варнавы и Филиппа Киркорова.