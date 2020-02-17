Варнава показала бэкстейдж со съемок скандального клипа с Киркоровым

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава на своей странице в Instagram опубликовала бэкстейдж со съемок клипа с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Провокационный ролик на композицию артиста «Романы» был опубликован в сети в День всех влюбленных.

Действие в клипе разворачивается в церкви: певец играет католического священника, которому приходится противостоять чарам соблазнительной прихожанки в исполнении Екатерины Варнавы. На кадрах, размещенных в сети, показаны съемки сцены с полураздетыми монахинями, которые танцуют вокруг Киркорова. В завершение к участникам действа присоединяется Варнава. Она протягивает руку артисту и соблазнительно смотрит на него.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, новый клип Киркорова вызвал всплеск обсуждений в сети. Музыканта даже раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. В свою очередь, сам артист заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих.