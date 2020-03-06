«А я подумала козюля»: Каменских в платье-обертке показала миру содержимое носа
Певица решила поделиться хорошим настроением с фанатами, но ее юмор многие не поняли.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Эпатажная Настя Каменских время от времени любит выкладывать в сеть бессмысленные, но забавные ролики. На сей раз певица удивила фанатов пародией на Windows-систему: на кадрах артистка позирует перед камерой в странном платье с футболкой под звук выключающегося ПК, а затем внезапно задирает нос и показывает миру его содержимое.
«Юмор, смех, радость и умение видеть в жизни только позитивные эмоции — продлевают жизнь. Поэтому хочу повеселить вас сегодня. P. S. В носу сережка!» — подписала пост Каменских.
Поклонники, на удивление, юмора звезды не оценили. Кто-то даже признался: он не хейтер, но подобные провокации смешными не считает.
«А я подумала козюля, потом вспомнила, что есть сережка на носу»,
«Анастасия Алексеевна — 32 годика»,
«Бред, отписываюсь!»
«Платье типа пакета для багетов!» — возмущались пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru показал фото Насти Каменских в эротичном топе, заигрывающей с фанатами.
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