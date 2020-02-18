Настя Каменских в эротичном топе соблазнила фанатов страстным взглядом

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Карина Бернтгольц
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Поп-звезда опубликовала новое видео в Instagram-сторис. На кадрах певица будто бы заигрывает со своими поклонниками.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Известная поп-исполнительница Настя Каменских взбудоражила фанатов, выложив новое «горячее» видео в Instagram-сторис. На кадрах светская львица позирует в эротичном белом топе с глубоким декольте и черных лосинах. Она сидит в позе йоги, при этом соблазнительно крутит головой и страстно смотрит в камеру, будто заигрывая с оператором.

Где находится артистка в момент съемки — неизвестно, однако флюоресцентное освещение придает еще больше таинственности ролику и интригует пользователей. От Каменских было просто невозможно оторвать глаз. Фолловеры остались в восторге и от сногсшибательного образа поп-дивы, и от ее сексуальных движений.

К слову, певица не первый раз буквально сводит фанатов с ума. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Каменских сфотографировалась в нижнем белье.

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