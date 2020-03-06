Продажу конфет с никотином могут запретить в России уже весной
Запрет не будет распространяться на медицинские препараты, предназначенные для излечения от никотиновой зависимости.
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Продажу конфет с никотином могут запретить в России уже этой весной. Соответствующий проект с поправками в закон «Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма» готовится ко второму чтению.
Автор инициативы сенатор Валерий Рязанский утверждает, что такие конфеты, жвачки и леденцы содержат в себе в десятки раз больше никотина, чем обыкновенные сигареты. Подобная продукция сейчас пользуется большой популярностью у подростков и занимает до 2% всего табачного рынка, пишут «Известия».
Сообщается, что поправки в закон не будут распространяться на медицинские препараты, предназначенные для излечения от никотиновой зависимости.
В настоящий момент законопроект о запрете продажи некурительных изделий, в составе которых есть никотин, анализируют в государственно-правовом управлении президента. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Главное — защитить молодежь от яда, который продается. Это реальная проблема», — сказал представитель администрации главы государства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зафиксирован первый смертельный случай от употребления снюса в России.
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