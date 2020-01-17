Зафиксирован первый смертельный случай от употребления снюса в России

Зафиксирован первый смертельный случай от употребления некурительных никотиносодержащих смесей в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна.

По его словам, в стране наблюдается вспышка потребления снюса. В первую очередь жертвами химии становятся подростки. Эти вещества провоцируют отравления, психозы и, как убедились власти, могут приводить к смерти.

Снюс как некурительный бездымный табак с никотином запретили с 2016 года. За его продажу в России предусмотрен административный штраф. Однако его аналоги в виде конфет и жвачек пользуются популярностью у детей. Содержание никотина в таких изделиях обычно в десять раз выше, чем в сигаретах.

В 2019 году в СМИ не раз писали об отравлениях школьников никотином. В декабре Роспотребнадзор вновь объявил войну снюсу. За время проверок сотрудники ведомства изъяли более миллиона единиц такой продукции.

В нескольких регионах запретили продажу снюса и его аналогов. Весной Госдума рассмотрит принятие аналогичных законопроектов на федеральном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина в костюме Деда Мороза в Пензе раздавал детям снюс вместо конфет.