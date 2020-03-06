Два человека погибли после выброса метана на шахте в Коми

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Карина Бернтгольц
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В момент инцидента в забое шахты находились четыре человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Два человека погибли после выброса метана и загазирования шахты «Воркутинская» в республике Коми. По данным МЧС, в момент происшествия в забое находились четверо горняков.

Предварительно, в шахте остаются порядка 106 рабочих. Сейчас их выводят на поверхность. По информации диспетчера, двое из них не выходят на связь.

На место направлены военизированные спасательные части в составе 25 человек и шести единиц техники. Всего к ликвидации последствий привлечено от РСЧС 52 человека и 12 единиц техники.

Согласно уточненным данным, на поверхность выведено уже 43 человека. Число пострадавших неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о погибших при ЧП на руднике «Таймырский». О трагедии владеющая рудником компания «Норникель» сообщила 22 октября.

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