Меган Маркл впервые вернулась в Лондон после «Мегзита»

Меган Маркл впервые после отказа от королевских титулов прилетела в Великобританию, сообщает Daily Mail.

Герцоги Сассекские были замечены, когда выходили из отеля, который находится неподалеку от Букингемского дворца. Гарри предпочел синий классический костюм и белую рубашку. Его жена появилась в бежевом пальто и элегантных черных туфлях на шпильке. Волосы Меган были уложены набок, а на лице был виден нюдовый макияж.

Выяснилось, что вместе с мужем они посетили церемонию награждения Endeavour Fund Awards. Ежегодное мероприятие, посвященное спортивным достижениям раненых и больных военнослужащих, входит в их обязанности как членов королевской семьи, которые Меган и Гарри продолжат исполнять до 31 марта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что писательница объяснила, почему британцы ненавидят Меган Маркл.