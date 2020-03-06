Меган Маркл впервые вернулась в Лондон после «Мегзита»
Герцогов Сассекских заметили возле отеля неподалеку от Букингемского дворца.
Фото: www.globallookpress.com / face to face
Меган Маркл впервые после отказа от королевских титулов прилетела в Великобританию, сообщает Daily Mail.
Герцоги Сассекские были замечены, когда выходили из отеля, который находится неподалеку от Букингемского дворца. Гарри предпочел синий классический костюм и белую рубашку. Его жена появилась в бежевом пальто и элегантных черных туфлях на шпильке. Волосы Меган были уложены набок, а на лице был виден нюдовый макияж.
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She’s back and she’s beaming!!! ✨🤎 Meghan just left @thegoring hotel in London with Prince Harry to head to the Endeavor Fund Awards at Mansion House!
Выяснилось, что вместе с мужем они посетили церемонию награждения Endeavour Fund Awards. Ежегодное мероприятие, посвященное спортивным достижениям раненых и больных военнослужащих, входит в их обязанности как членов королевской семьи, которые Меган и Гарри продолжат исполнять до 31 марта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что писательница объяснила, почему британцы ненавидят Меган Маркл.
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