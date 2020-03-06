Из шахты в Коми после выброса метана вывели всех горняков
По предварительным данным, два человека в результате ЧП погибли.
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Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru
Из шахты «Воркутинская» в республике Коми вывели 104 человека. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Николай Семенов.
Как стало известно 5-tv.ru, около четырех утра по местному времени на шахте произошел выброс метана. В момент происшествия в забое находились четверо горняков. Двое из них в результате ЧП погибли. Оставшимся удалось выбраться самостоятельно.
К ликвидации последствий происшествия от РСЧС было привлечено 52 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС — 47 человек и девять единиц техники. Кроме того, в работах были задействованы военизированные спасательные части.
Ранее 5-tv.ru сообщал о загазировании шахты в республике Коми.
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