«Женщина-праздник»: Успенская в мини-платье продемонстрировала стройные ноги
Артистка разместила фото в экстравагантном наряде, подчеркнувшем ее вкус и индивидуальность.
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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official
Любовь Успенская в белом наряде и сапогах восхитила фолловеров стройными ногами. 66-летняя звезда выложила кадр на своей странице в Instagram из гостиничного номера в Баку. «Королева русского шансона» для выхода на сцену предпочла белоснежное мини-платье с бахромой, которые выгодно подчеркнуло ее формы.
«Только Баку сегодня смог поднять мне настроение: настолько теплый, солнечный город!» — заявила звезда.
В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Хейтеры ругали исполнительницу за неподобающий наряд для ее возраста, другие, наоборот, восхищались изящной фигурой звезды и ее прекрасным внешним видом.
«Женщина-праздник, платье — огонь»;
«Люба, вы великолепны!»;
«Восхищаюсь Вами»;
«Красавица», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Успенская в мини-платье взбудоражила фанатов.
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