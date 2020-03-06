«Женщина-праздник»: Успенская в мини-платье продемонстрировала стройные ноги

Любовь Успенская в белом наряде и сапогах восхитила фолловеров стройными ногами. 66-летняя звезда выложила кадр на своей странице в Instagram из гостиничного номера в Баку. «Королева русского шансона» для выхода на сцену предпочла белоснежное мини-платье с бахромой, которые выгодно подчеркнуло ее формы.

«Только Баку сегодня смог поднять мне настроение: настолько теплый, солнечный город!» — заявила звезда.

Instagram @uspenskayalubov_official

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Хейтеры ругали исполнительницу за неподобающий наряд для ее возраста, другие, наоборот, восхищались изящной фигурой звезды и ее прекрасным внешним видом.

«Женщина-праздник, платье — огонь»;

«Люба, вы великолепны!»;

«Восхищаюсь Вами»;

«Красавица», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Успенская в мини-платье взбудоражила фанатов.