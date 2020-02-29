«Это законно так выглядеть?» — Успенская в мини-платье взбудоражила фанатов
Певица сделала снимок перед выступлением в Уссурийске.
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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official
Любовь Успенская удивила поклонников стройной фигурой, опубликовав фото на своей странице в Instagram. «Королева русского шансона» позирует в томной позе в обтягивающем мини-платье лилового цвета. За счет тонкого материала слегка «просвечивается» бюст артистки.
«Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна! Я безумно влюблена в своих подписчиков! Проснулась и увидела, что у меня вас миллион! Спасибо!» — написала знаменитость.
Откровенный снимок был сделан перед концертом в Уссурийске, куда знаменитость прибыла в рамках гастрольного тура. Смелый кадр восхитил фолловеров 66-летней звезды, которые засыпали ее комплиментами.
«Какая худенькая!!! Стройняшка и очень секси»;
«Любовь, какая вы роскошная женщина»;
«Ну, разве это законно так выглядеть?»;
«Красивая»;
«Какая шикарная фигура», — написали подписчики.
Успенская сейчас находится в центре внимания прессы из-за скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. Ранее сообщалось, что по словам наследницы Успенской, певица запирала дверь в комнату на ключ и начинала ее душить. Кроме того, артистка якобы часто обещала своей наследнице, что «придут санитары» и «заколют ее». Об этом Плаксина рассказала в шоу Леры Кудрявцевой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему дочь Успенской пошла против матери.
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