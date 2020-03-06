«Я был бы лучшим представителем на „Евровидении“»: Лука Сафронов оценил выбор участников на конкурс

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин прокомментировал решение отправить на международный песенный конкурс «Евровидение-2020» Little Big. По мнению пианиста, группа сможет достойно представить Россию на международном уровне, однако стиль исполнения коллектива музыканту не совсем понятен, поскольку далек от его творчества.

«Сегодня их музыка популярна на многих мировых танцплощадках и, поскольку „Евровидение“ — это давно конкурс не про музыку, а про тенденции и про какие-то тренды, наверное, Little Big — самая яркая на сегодняшний день группа, которая находится в мировом вот таком хайпе по трендам молодежной культуры», — отметил Лука.

Он признался, что наблюдает за развитием Little Big уже несколько лет. Сафронов лично знаком с первым продюсером группы Юрием Дегтяревым, поэтому пианисту особенно интересно следить за тем, как меняется коллектив, с которым работал его коллега. Он рад тому, что группа сможет завить о себе на весь мир, однако формат «Евровидения» музыканта категорически не устраивает.

«В то же время мне как музыканту кажется диким, что вообще такая музыка она существует как именно музыка, конкурс песни, в котором один человек кричит какие-то слова, бьет колотушка в бубен, и в этот момент закричал петух. Это действительно немножко пугает, что на конкурсе, мировом конкурсе песни, мы вынуждены, чтобы занять высокое место и презентовать нашу страну, выставлять такого рода музыкальные коллективы, которые далеки от моего внутреннего восприятия оперы, русской культуры, русской мелодики, лиричности славянских вот этих напевов, мотивов», — возмутился Сафронов.

Пианист пожелал удачи Little Big и пообещал, что будет болеть за участников коллектива: Илью Прусикина, Софью Таюрскую, Антона Лиссова и Сергея Макарова.

Впрочем, несмотря на это, когда Сафронову предложили ответить на вопрос, кого бы он сам предложил в качестве участника «Евровидения», пианист ответил неожиданно. В качестве представителя России на международном песенном конкурсе он видит себя и считает, что сможет выступить достойно.

«Парадоксально, но я бы смог там выступать, я думаю, прекрасно. Если бы я даже не запел, то я сыграл бы на рояле так хорошо, что душа и сердца зрителей бы запели вместо меня, вот. Я уверен в себе, такую ответственность и обязанность я могу возложить только на себя, ведь я понятен на любых языках. <…>Лучший представитель на „Евровидении“ был бы, конечно, я. Но, к сожалению, я не стал участвовать в этом конкурсе, ведь я очень долгое время отдыхал», — без лишней скромности подытожил Лука.

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