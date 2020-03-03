Композитор Игорь Матвиенко рассказал 5-tv.ru, что думает о поездке группы Little Big на «Евровидение 2020» в качестве участника от России.

Музыкант признался: он очень надеялся, что в этом году на международном песенном конкурсе представлять страну будет группа «Фабрика» и очень огорчен, что этого не случилось. Однако ничего против петербургских исполнителей не имеет. Более того: он лично предлагал отправить Little Big на «Евровидение» еще прошлой весной.

«Думаю, что они очень достойно представят. На этом странном конкурсе эта странная группа — это прям идеальное сочетание», — отметил Матвиенко.

Матвиенко признался: он пока не знает, с какой именно песней поедут на конкурс участники Little Big. Но предположил, что старания россиян обязательно оценят. Поскольку эта поп-группа — новое слово в шоу-бизнесе.

«Думаю, что их оценят, но не думаю, что они победят. А зачем побеждать на этом конкурсе? Совершенно не обязательно. <…> Я думаю, что всем очень понравится. Они порадуют! Теперь я точно буду смотреть „Евровидение!"» — резюмировал композитор.

Группа Little Big образовалась в 2013 году в Санкт-Петербурге. В ее состав вошли: Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Ранее в беседе с Первым каналом музыканты признались: они и не мечтали представлять Россию на «Евровидении». Однако постараются сделать все возможное, чтобы принести победу своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает Петр Налич о поездке Little Big на «Евровидение 2020».