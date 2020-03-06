«У Волочковой будет инфаркт»: шпагат Лободы восхитил поклонников
Певица удивила пользователей Instagram отменной растяжкой.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
В СК РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Шпагат Светланы Лободы на фото в Instagram впечатлил ее подписчиков. Певица выложила пост по случаю успеха ее последнего альбома Sold Out («Продано»).
Пластинка вышла в декабре и получила статус платиновой. Спустя неделю после появления в интернете ее прослушали более миллиона человек. На радостях артистка станцевала на фоне пальм, попутно продемонстрировав удивительную растяжку.
В комментариях фанаты сравнили любимицу с Анастасией Волочковой.
«Какой вид, какая женщина!»
«Как она так ногу поднимает?»
«Крутяк! Светлана, вы необыкновенная»;
«Как будто парит над миром»;
«У Волочковой будет инфаркт, когда это увидит», — отреагировали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько стоят хиты Лободы, Лолиты и Пугачевой.
Нашли ошибку?