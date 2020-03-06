«У Волочковой будет инфаркт»: шпагат Лободы восхитил поклонников

Шпагат Светланы Лободы на фото в Instagram впечатлил ее подписчиков. Певица выложила пост по случаю успеха ее последнего альбома Sold Out («Продано»).

Пластинка вышла в декабре и получила статус платиновой. Спустя неделю после появления в интернете ее прослушали более миллиона человек. На радостях артистка станцевала на фоне пальм, попутно продемонстрировав удивительную растяжку.

Instagram @lobodaofficial

В комментариях фанаты сравнили любимицу с Анастасией Волочковой.

«Какой вид, какая женщина!»

«Как она так ногу поднимает?»

«Крутяк! Светлана, вы необыкновенная»;

«Как будто парит над миром»;

«У Волочковой будет инфаркт, когда это увидит», — отреагировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько стоят хиты Лободы, Лолиты и Пугачевой.