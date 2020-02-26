Стало известно, сколько стоят хиты Лободы, Лолиты и Пугачевой

Композитор и певец Артем Иванов рассказал о стоимости музыкальных проектов для звезд российского шоу-бизнеса. Музыканту удалось посотрудничать с такими исполнительницами как Светлана Лобода, Лолита Милявская и даже Алла Пугачева.

Артем Иванов признался, что раньше он вынужден был отказываться от авторских прав. Но сейчас, когда треки с его музыкой и оригинальными аранжировками начали завоевывать различные хит-парады — ситуация резко изменилась в его сторону.

«Очень сильно варьируются цены в зависимости от задач. Сколько займет времени аранжировка, насколько вероятна возможность попадания с этим артистом в топы… Не существует стандартного ценника, как в магазине, но в среднем — от 200 тысяч до двух миллионов за один музыкальный проект», — цитирует музыканта Starhit.

По данным издания, Артем Иванов написал для Светланы Лободы хитовые композиции «Суперзвезда», «Мальчик мой», «Пуля-дура» и другие. Музыкант рассказал, что однажды ему удалось поработать даже для самой Примадонны. Однако денег с поп-дивы композитор взять постеснялся.

«Сделали в качестве подарка», — рассказал талантливый автор.

34-летний Артем Иванов — участник седьмого сезона телепроекта «Фабрика звезд». Артист гастролирует в составе группы «Инь-Ян» и выступает с сольными концертами под псевдонимом ISAAC.

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