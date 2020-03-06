Порошенко заявил о скором прекращении его уголовного преследования
Об этом экс-президент сообщил своим сторонникам, встречавшим его на входе в ГБР Украины, куда Порошенко снова явился на допрос.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko; 5-tv.ru
Петру Порошенко пришлось снова явиться к следователям, иначе его бы доставили принудительно. Хотя экс-президент Украины пытался обжаловать такую меру, но накануне Киевский апелляционный суд отказал ему. Так что теперь Порошенко допрашивают в Государственном бюро расследований.
На входе экс-президента Украины встречала толпа сторонников. И он заявил, что скоро уголовное преследование будет прекращено. Однако официально это никто не подтверждает. Порошенко проходит по 16 уголовным делам. Круг обвинений очень широкий – от нарушений в налоговой декларации до госизмены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко назвал обвинения в свой адрес фарсом и политическим преследованием.
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