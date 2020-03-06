«Люблю синюю еду»: Лука Сафронов рассказал, как держит пост и поделился рецептами

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин в интервью 5-tv.ru рассказал о том, что сейчас вместе с другими православными христианами держит пост. Пианист убежден, что, ограничивая себя в питании, человек не только очищается, но и возвращает себе вкус к жизни, который постепенно теряет, позволяя себе все желаемое.

«Пост — это время, когда ты должен себя ограничивать, когда ты должен думать о том, что есть что-то выше, чем обычная мирская жизнь, что, наверное, тебя ждет какое-то перерождение, какой-то лучший мир, в который естественно ты должен попасть человеком как можно более безгрешным. <…> Если ты живешь во вседозволенности и постоянно потребляешь еду в неограниченных количествах, вино, женщин, там какие-то еще даешь себе удовольствия, то это все приедается и ты теряешь чувство реальности. Очень важно вовремя <…> остановиться и на какое-то время себя немножко в чем ограничить», — полагает Лука.

Говоря о своем рационе питания, музыкант признался, что он — вегетарианец. Однако это не значит, что ему должно быть легче других соблюдать пост. Пианист пояснил, что для него важно на время отказаться именно от любимой пищи. Например, сам он обожает сладкие пироги, булочки и прочее, однако на время поста решил себя ограничить и полностью отказаться от мучного.

«Стал замечать, что, может быть, на время поста решил отказаться от мучного и вот отказаться от сахара, но от сахара отказаться пока получается, а от мучного нет. <…> Достаточно тяжело на самом деле соблюдать пост, когда ты вегетарианец, чтобы оставаться в гармонии с собой и собственным духом. Но я понимаю, как это важно, поэтому в чем-то себя ограничиваю, посмотрим на результаты», — отметил Лука.

Пианист также поделился рецептом одного из любимых постных блюд — гречки с грибами.

«Берешь лучок, желательно крымский плоский, такой фиолетовый. Ты его мелко протираешь на терочке, начинаешь обжаривать на оливковом масле, он жарится, и ты добавляешь туда чуть-чуть морковочки. <…> И потом щепотку красного перца, чили или паприки, чего-то такого с перчинкой и красненького и сразу туда, и потом мелко нарезанные грибочки», — рассказал музыкант.

Пока на сковороде жарятся грибы, необходимо заняться гречкой, отметил Сафронов. Сначала следует отделить крупу от «черных камешков», а после начать варить. Как только все будет готово, нужно ее добавить к поджарке из грибов и моркови и все вместе тушить. Уже через несколько минут можно будет порадовать себя и гостей вкуснейшим блюдом.

Пианист признался, что у него есть также любимый постный десерт — кекс, приготовляемый с добавлением чая матча.

«Главный ингредиент — это матча, это такой вот как бы порошочек чайный, который добавляется в этот кекс, кекс с матчей получается роскошным. Он делается постным, но при этом имеет невероятный вкус за счет вот этих потрясающих ноток чая матчи. <…> А я, например, люблю очень синюю еду, синюю и все, что вот съедобное синего цвета, у меня вызывает просто детский восторг. Поэтому есть синяя матча и чай есть такой анчан, синие его листики», — поделился Сафронов.

Ранее Лука Сафронов признался, что видит себя участником «Евровидения».