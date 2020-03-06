Супруг Полины Гагариной предстал в образе грустного ангела
Артист продемонстрировал поклонникам декорации для новой фотосессии.
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Фото, видео: Instagram @isxakov
Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков разместил необычный ролик на своей странице в Instagram. Фотограф оказался по ту сторону объектива и позировал, сидя за столом, украшенным цветами, в золотом венке и с белыми крыльями. При этом над артистом свисала огромная люстра. Снимок муж певицы сопроводил крылатой фразой из советского фильма.
«Думаете нам, царям, легко?!» — написал фотограф.
Подписчики Исхакова отметили, что по композиции картинка получилась отличной, а также сделали комплимент фотографу.
«Супер»;
«Кайф! Царь!!! Или грустный ангел!»;
«Круто»;
«Очень красивый мужчина», — написали фанаты.
Дмитрий Исхаков сотрудничает со многими известными журналами и компаниями. Сейчас фотограф работает с такими брендами, как Bosco di Ciliegi, Mercury, JTI Tabacco, Toyota, Sony и другими.
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина стали появляться вместе на светских мероприятиях в 2013 году. В сентябре 2014 года пара узаконила отношения. Спустя три года певица подарила возлюбленному дочь, которую назвали Мия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа разница в доходах Полины Гагариной и ее мужа.
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