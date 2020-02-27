«Он с этим живет»: названа разница в доходах Полины Гагариной и ее мужа

Стала известна разница между доходами Полины Гагариной и ее мужа — фотографа Дмитрия Исхакова. Артистка зарабатывает в 140 раз больше, чем супруг.

Ежемесячный доход Полины — около 28 миллионов рублей, а Дмитрий зарабатывает порядка 200 тысяч. Однако, по словам артистки, этот момент не является для них с мужем конфликтным. Они распределили сферы жизни, за которые материально отвечают.

«Он с этим живет, он это знал. Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия. К примеру, строю дом», — цитирует Гагарину сайт KP.RU.

Кроме того, в силу большой загруженности певицы, Исхаков занимается воспитанием их общей дочери и старшего сына Полины от первого брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина показала умилительный поцелуй дочки и сына.