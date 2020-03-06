Тина Канделаки поделилась своим диетическим меню

Главный залог похудения — не спорт, а питание, написала в своем микробиологе Тина Канделаки. По мнению телеведущей, физические нагрузки не принесут должного результата без правильно рассчитанного калоража. Для подписчиц в Instagram телеведущая выложила список блюд, которые с недавнего времени составляют ее дневной рацион на 1,5 тысячи килокалорий. При этом звезда придерживается принципа «правильное питание должно быть вкусным».

На завтрак Канделаки предпочитает белковый торт с кокосом и грейпфрут. На обед — черничный чиа-пудинг, где чиа — семена растения семейства мятных. После пудинга идет микс овощей с сибасом — морской рыбой, больше известной как лаврак. На ужин она предпочитает стейк из лосося и спаржу.

Instagram @tina_kandelaki

Экстравагантное меню положительно оценила актриса и режиссер Рината Литвинова. А журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян заявила, что на такой диете можно «помереть с голоду».

Подписчики в комментариях указали на немалую стоимость перечисленных блюд. Очевидно, далеко не все россиянки смогут себе позволить так питаться. А отдельные пользователи обратили внимание на нездоровый вид Канделаки — ее красные глаза на фото в посте. Фанаты решили, что их любимица слишком усердствует в похудении.

«Что-то, Тина, у тебя глаза больные, как будто усталые очень»;

«Полторы тысячи килокалорий, да еще и при физических нагрузках — это почти голодание. Я бы так не смогла»;

«Надо рядом еще цену такого рациона на день писать, чтоб не обнадеживаться»;

«Конечно меню офигенное! И каждый рад был бы сидеть на такой диете. Вот только доступность для народа оставляет желать лучшего. С такой диетой не только тело может похудеть, но и кошелек», — откликнулись пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры.