Путин оценил современное парашютное производство и вспомнил, как прыгал сам

Президент России Владимир Путин оценил современное парашютное производство и рассказал о собственных прыжках, сообщает ТАСС.

Российский лидер с рабочим визитом посетил парашютный завод «Полет» в Иваново. В ходе беседы с сотрудниками предприятия Владимир Путин вспомнил о том, как сам прыгал с парашютом во время подготовки к службе.

«Когда я это делал — прыгал в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем были другие парашюты, другая технология, другие материалы», — рассказал президент РФ.

Путин признался: он давно мечтал взглянуть на этот завод и посмотреть, как далеко шагнуло парашютное производство. По его мнению, теперь оно «развивается очень быстро благодаря женщинам».

«У нас необычное здесь посещение: вроде бы, абсолютно женский коллектив, практически женское производство, и в то же время напрямую связано с обороноспособностью», — заметил глава государства.

Парашютный завод «Полет» ведет свою историю с 1924 года. В то время на его территории располагалась ситцепечатная фабрика, чуть позже здесь разместили пошивочную мастерскую. На создание парашютов предприятие переориентировалось с началом Великой Отечественной войны.

Сегодня «Полет» входит в крупный холдинг «Технодинамика». В 2019 году было принято решение о создании на базе завода целого парашютного кластера. В проекте также задействованы: Ивановская текстильно-галантерейная фабрика, выпускающая ленты для парашютов, и НИИ текстильных материалов.

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