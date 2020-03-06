Путин не хочет отмены ограничения числа президентских сроков для одного человека

|
Марина Неруцких
Срочная новость 23

Соответствующее заявление президент России сделал во время пребывания в Иваново.

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

Путин не хочет отмены ограничения числа президентских сроков для одного человека. Соответствующее заявление президент России сделал в ходе общения с представителями общественности в Иваново. Также российский лидер отрицательно ответил на вопрос о том, встанет ли он во главе Госсовета.

«Это будет означать двоевластие», — сказал Владимир Путин.

По словам президента России, он не собирается идти ни на какие ухищрения, чтобы сохранить власть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейтинг оценки деятельности Путина вырос после Послания Федеральному Собранию.

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
67.52
1.33 75.84
2.16
Скандалистки и манипуляторы: ТОП-3 стерв по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...