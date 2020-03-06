Путин не хочет отмены ограничения числа президентских сроков для одного человека. Соответствующее заявление президент России сделал в ходе общения с представителями общественности в Иваново. Также российский лидер отрицательно ответил на вопрос о том, встанет ли он во главе Госсовета.

«Это будет означать двоевластие», — сказал Владимир Путин.

По словам президента России, он не собирается идти ни на какие ухищрения, чтобы сохранить власть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейтинг оценки деятельности Путина вырос после Послания Федеральному Собранию.