В AirBaltic прокомментировали отказ в посадке на рейс до Риги Михаилу Ефремову

Авиакомпания AirBaltic официально прокомментировала отказ в посадке на рейс до Риги. Согласно заявлению авиаперевозчика, безопасность — главный приоритет компании.

«AirBaltic подтверждает, что 6 марта пассажиру было отказано в посадке на рейс BT443 Санкт-Петербург-Рига из-за его опьянения. Уже по прибытии на стойку регистрации пассажир был предупрежден, что ему может быть отказано в посадке», — сообщила руководитель по корпоративной коммуникации АО Air Baltic Corporation Алиса Бриеде.

В компании отметили, что по правилам перевозчика — в случае, если душевное или физическое состояние пассажира, в том числе под влиянием алкоголя, представляет опасность для самого пассажира или третьих лиц, а также чьего бы то ни было имущества, то авиакомпании имеет право отказать в перевозке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера Михаила Ефремова не пустили на борт самолета, следующего рейсом до Риги.