Представитель Михаила Ефремова отказалась объяснять, почему актера не пустили в самолет

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 117

В то же время в авиакомпании AirBaltic сообщили, что звезда был нетрезв.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Пиар-директор актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева отказалась объяснять причины, по которым звезду не пустили на борт самолета, следующего рейсом до Риги. Артист собирался отправиться в столицу Латвии из петербургского аэропорта «Пулково», однако авиакомпания АirBaltic отказала ему в посадке.

«Без комментариев», — сказала Глаголева в беседе с 5-tv.ru.

В то же время в самой авиакомпании сообщили, что Ефремов был нетрезв, однако, поскольку пассажир не устраивал дебош на борту, обошлось без штрафа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов сломал ребро, неудачно упав на даче в Юрмале. Однако обращаться к врачам актер не стал. 

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