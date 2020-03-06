Президент РФ Владимир Путин считает, что самое высшее счастье для человека — это воспитание ребенка. Об этом глава государства заявил в ходе беседы с представителями общественности Иваново и Ивановской области, куда прибыл с рабочим визитом 6 марта, сообщает ТАСС.

«Высшего счастья для человека, чем воспитание ребенка, в мире не существует. Прежде всего это важно», — отметил российский лидер.

А также напомнил присутствующим, что на материнский капитал могут рассчитывать семьи, в которых уже с 1 января 2020 года был рожден или усыновлен первый ребенок.

1 марта глава РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает продление расширенной программы материнского капитала до 2026 года включительно с ежегодной индексацией социальных выплат. Материнский капитал смогут получить все те, в чьей семье уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок — они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления семьями второго и последующих детей размер выплат будет повышен до 616 617 рублей.

Срок перечисления средств материнского капитала будет сокращен с 30 до 10 дней. Уточнялось, что право на получения материальной помощи имеют и отцы — единственные усыновители ребенка в случае, если решение суда по этому вопросу вступило в законную силу с 1 января 2020 года. Отцы-одиночки одного и более детей получат 616 617 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности поездки Владимира Путина на парашютное производство в Иваново.