«Тиль одолжил?» — Лобода озадачила поклонников образом в розовой шубке
Подписчики звезды гадают: откуда у звезды цветастая вещица.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Эпатажная Светлана Лобода в очередной раз удивила поклонников, выложив в Instagram фото в розовой меховой шубке, черных кожаных штанах с цепями и бюстгальтере в тон.
«Любимый лук», — подписала пост певица.
Поклонники звезды тут же отметили: ее вещи подозрительно похожи на те, что носит солист группы Rammstein Тиль Линдеманн, связь с которым Светлана не отрицает.
«Шубку Тиль одолжил?»
«Любимый лук Тиля!»
«Тиль поделился, не иначе!» — один за другим в комментариях писали фолловеры.
Спустя несколько минут горячих споров, Лобода решила угомонить подписчиков и опубликовала пост, где сравнила Тиля и себя в розовой шубке.
«Lass es brennen heute, honey!» — сделала надпись на немецком Лобода.
По неизвестным причинам комментарии к фото певица предусмотрительно отключила.
Ранее 5-tv.ru показал фото Светланы Лободы, шпагат которой мог свести с ума Анастасию Волочкову.
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