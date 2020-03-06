Эпатажная Светлана Лобода в очередной раз удивила поклонников, выложив в Instagram фото в розовой меховой шубке, черных кожаных штанах с цепями и бюстгальтере в тон.

«Любимый лук», — подписала пост певица.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники звезды тут же отметили: ее вещи подозрительно похожи на те, что носит солист группы Rammstein Тиль Линдеманн, связь с которым Светлана не отрицает.

«Шубку Тиль одолжил?»

«Любимый лук Тиля!»

«Тиль поделился, не иначе!» — один за другим в комментариях писали фолловеры.

Спустя несколько минут горячих споров, Лобода решила угомонить подписчиков и опубликовала пост, где сравнила Тиля и себя в розовой шубке.

«Lass es brennen heute, honey!» — сделала надпись на немецком Лобода.

По неизвестным причинам комментарии к фото певица предусмотрительно отключила.

Ранее 5-tv.ru показал фото Светланы Лободы, шпагат которой мог свести с ума Анастасию Волочкову.