Аналитики назвали города России с московскими зарплатами

Аналитики HeadHunter составили рейтинг городов России, в которых встречаются вакансии с московскими зарплатами. Список опубликовала «Российская газета».

«На сегодняшний день, вакансии с зарплатой 150-200 тысяч рублей есть в Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Иркутске, Краснодаре и других городах», — пишет издание.

Например, в Новосибирске нужен DevOps Engineer (IT-специалист на стыке разработки и администрирования ПО) уровня Senior (самый высокий из трех) на зарплату от 200 тысяч рублей в месяц. В Краснодаре ведущий разработчик PHP (один из языков программирования) может получить от 140 тысяч до 200 тысяч рублей.

В Самаре главному конструктору готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей. Столько же предлагают директору департамента IT в Ростове-на-Дону. Работу старшего мастера в турбинном цехе в Иркутске оценивают в сумму от 150 тысяч рублей в месяц.

Любопытные вакансии встречаются в Санкт-Петербурге. Так, менеджеру по продажам мебели и освещения предлагают зарплату в 150-250 тысяч рублей. Продвинутый специалист в области верстки веб-страниц (Frontend Developer) может получать на руки от 239 тысяч. От 150 тысяч сможет зарабатывать петербуржец, которые займет место генерального директора строительной организации.

Аналитики отметили, что март считается хорошим месяцем для поиска работы — количество вакансий в это время традиционно увеличивается. Соответственно, возрастает число свободных рабочих мест с высокой зарплатой.

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